Ex centrale nucleare di Montalto, il sindaco accende le ruspe

Addio all'ex centrale nucleare, quell'ecomostro mai completato che giace in riva al mare di Montalto di Castro. Il sindaco Sergio Caci punta ad abbattere il sito in cemento armato che piange di ruggine da 31 anni, periodo nel quale l'Italia con un referendum decise di non produrre energia con la fusione nucleare. Come una partita a Risiko tra il primo cittadino e il colosso Enel, si pianificano strategie. Da una parte per non perdere il mantenimento delle opere, dall'altra per bonificare e riconquistare un territorio di...