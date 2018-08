Ex caserma dei vigili del fuoco: il rettore punta a un polo multifunzionale

di Renato Vigna

Ex caserma dei Vigili del fuoco: «E' nostro obiettivo riqualificarla non solo per creare spazi per la didattica, ma anche per ospitarvi altre attività al servizio del territorio, orientate allo sviluppo economico e sociale, in stretta collaborazione con le istituzioni locali».



Così il passo centrale della lettera, indirizzata al presidente della Provincia Pietro Nocchi, con la quale il rettore dell’Università degli studi della Tuscia Alessandro Ruggieri ha formalizzato la richiesta di ottenere la disponibilità dell’immobile di via Oslavia, lasciato libero dei pompieri del capoluogo dopo il recente trasloco nella nuova sede della Cassia Nord.



Nella missiva il cattedratico reitera quanto già espresso per le vie brevi nelle scorse settimane, confermando «la nostra disponibilità, in caso di trasferimento non oneroso o concessione d’uso a titolo gratuito per un periodo congruo predefinito a favore dell’Ateneo, ad intervenire sull’immobile con i necessari lavori di manutenzione e ristrutturazione al fine di renderla fruibile per attività di didattica, ricerca e servizi agli studenti, così da migliorare la qualità e la quantità dei propri servizi e delle infrastrutture».



La nota di Ruggieri era stata sollecitata dallo stesso Nocchi al termine della seduta del consiglio provinciale del 19 luglio scorso che, grazie al pronunciamento pressoché unanime dell’assemblea di via Saffi, aveva dato il benestare a un’operazione che l’ateneo ha cominciato a coltivare fin dal 2014. «La nostra intenzione – aveva sottolineato l’esponente del Pd – è approfondire il ragionamento avviato dal rettore perché siamo convinti che una risorsa simile debba essere utilizzata per dare spazi ai giovani, investendo nell’ambito dell’istruzione e della cultura».



Messaggio, quest’ultimo, che Ruggieri recepisce in pieno. Tant’è che, oltre a ribadire la volontà di “costituire un grande polo accademico nelle vicinanze del Centro della città, con evidenti benefici per la capacità attrattiva dell’Ateneo, e per l’indotto economico e migliore qualificazione del quartiere”, allarga l’orizzonte delle possibilità di utilizzazione. «Nel polo – rileva l’economista - potrebbero essere previste anche delle attività di servizio al territorio, finalizzate allo sviluppo economico (per esempio, un incubatore di idee) e sociale (inclusione dei soggetti deboli e dei diversamente abili)».



Ipotizzati in linea di massima i contenuti che dovranno prendere forma nei 5.016 metri quadrati di cui dispone l’ex comando dei Vigili del fuoco, ora si dovrà procedere a definire gli aspetti tecno-amministrativi dell’operazione, con il necessario coinvolgimento del Comune per ciò che concerne il cambio di destinazione d’uso della struttura emendando le norme d’attuazione del Prg.



«Per quanto ci riguarda, siamo disponibili – annuncia Ruggieri - alla stipula di un protocollo di intesa nell’ambito del quale disciplinare le modalità e i termini dell’operazione e gli impegni dei soggetti coinvolti, nonché a un incontro finalizzato a presentare e discutere le varie opzioni».

Lunedì 6 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:19



