Ex caserma dei vigili del fuoco a Viterbo, l’area fa gola a tanti

Un interrogativo si aggira nei palazzi delle maggiori istituzioni del capoluogo: che futuro offrire all’immobile (e relativa area) che fino al 12 giugno scorso ha ospitato il comando e i servizi dei Vigili del fuoco?



La Provincia, proprietaria del bene, ha battuto un colpo approvando il bilancio di previsione e, contestualmente, il piano delle alienazioni, ivi compresa la ex caserma. Il Comune, che si dovrà esprimere sull’eventuale cambio di destinazione d’uso emendando le norme d’attuazione del Prg, ha ben altre gatte da pelare per la formazione del nuovo esecutivo guidato da Giovanni Arena.



Solo l’Università della Tuscia ha ripetuto quanto va predicando dal 2014 ai giorni nostri: «La Caserma di via Oslavia, oltre a presentare gli indubbi vantaggi di essere adiacente all’Ateneo di S. Maria in Gradi, con il quale costituirebbe un unico Polo universitario, con risorse relativamente contenute, consentirebbe di ottenere ampi spazi per la didattica e per la ricerca».



Il virgolettato è contenuto nel piano strategico di sviluppo di Unitus in vigore. Ma la stessa aspirazione fu esplicitata nell’autunno del 2014, dapprima oralmente poi per iscritto, nei colloqui tra il rettore Alessandro Ruggieri, il sindaco Leonardo Michelini e il presidente della Provincia Marcello Meroi circa l’ipotesi di unificare il patrimonio librario del Consorzio delle biblioteche e quello dell’università. «Ma quel vecchio progetto – ha spiegato nei giorni scorsi il magnifico - non è più di nel nostro interesse, anche in considerazione che in questi anni sono stati riqualificati, con risorse proprie, locali attigui alla Basilica di Santa Maria in Gradi, dove ora è ospitato l’intero patrimonio bibliotecario umanistico».



Dal carteggio che nell’ultimo lustro si è accumulato sull’argomento si rileva che all’immobilismo degli enti locali nel prendere una decisione, fa da contraltare la reiterata offerta delle autorità accademiche di realizzare, nuovi spazi per la didattica, per lo studio e l’aggregazione degli studenti. Un’offerta che rimane sospesa nel vuoto. Con i principali interlocutori, in primis la Provincia, che con il loro incomprensibile silenzio alimentano pensieri non commendevoli.



Uno su tutti: su quell’area ha già messo gli occhi chi non sa che farsene di un Polo culturale, preferendo magari un mega centro commerciale ovvero una mega lottizzazione residenziale a due passi dalle mura?

