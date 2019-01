Ex caserma vigili del fuoco all'Università, il sindaco Arena: «Idea notevole»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ho dato una rapida occhiata al progetto. Mi pare sia sorretto da una idea notevole. Diciamo pure, molto attraente. E comunque, per quanto mi riguarda, ritengo che tutto quello che è positivo per l'ateneo, è positivo per Viterbo in quanto si conferma città universitaria». Dopo il presidente della Provincia, Pietro Nocchi (titolare della proprietà del bene), anche il sindaco Giovanni Arena benedice la proposta dell'Università della Tuscia di trasformare l'ex caserma dei vigili del fuoco di via Oslavia in polo plurifunzionale.«Il progetto - sottolinea il primo cittadino - è orientato a integrare ancora di più l'Unitus alla città e quell'immobile, grazie alla sua posizione, può giocare un ruolo fondamentale. Sia per una migliore attività di formazione, visto che è intenzione del rettore Alessandro Ruggieri creare nuovi spazi per la didattica; sia per ospitarvi un incubatore di idee per accelerare i processi di creazione di impresa; sia per attività di supporto sociale per l'inclusione di soggetti deboli e diversamente abili».Rispetto a questa ultima funzione, Arena ringrazia Ruggieri, «per aver accolto e aver fatto sua il suggerimento formulato da Antonella Sberna, assessore ai Servizi sociali». La nascita del polo significa anche promuovere iniziative culturali che coinvolgano le associazioni presenti in città. «E tutto ciò rileva il sindaco può aiutare a sviluppare una significa crescita, che si potrebbe riverberare anche sul piano economico».La somma di tutto è «un'operazione sorretta da diversi valori aggiunti: primo fa tutti, l'investimento progettuale ed economico che l'ateneo ha avanzato, a proprie spese, per recuperare e ristrutturare l'immobile una volta che i Vigili del fuoco abbiano effettuato il definitivo trasferimento nella nuova caserma della Cassia Nord. Quindi, l'auspicabile condivisione di intenti con il Comune, considerando che spetterà a noi il cambio di destinazione d'uso rispetto a quanto contemplato dal Prg in vigore».Altro valore aggiunto è «la piena collaborazione tra noi e l'Università. Che si è concretizzata, per esempio, nella cerimonia di consegna dei diplomi di laurea, lo scorso 1 dicembre al Teatro Unione, presente il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. Ma abbiamo in cantiere con l'ateneo anche un grande progetto di riqualificazione ambientale di un'area che va da Santa Maria in Gradi alle terme, per il quale abbiamo chiesto il sostegno della Ue».