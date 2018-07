Ex amante pretende favori sessuali per non spifferare il tradimento: a processo per estorsione

di Maria Letizia Riganelli

Pretende favori sessuali dall'ex amante per non spifferare il tradimento al marito. E’ finito alla sbarra per estorsione un uomo di Tuscania, già condannato in primo grado per stalking e violenza sessuale. Vittima dei suoi appetiti sempre la stessa donna. Una quarantenne compaesana, amica di famiglia.



La storia la racconta la stessa vittima, seduta al banco dei testimoni. «Io e lui abbiamo avuto una relazione extraconiugale. Nel 2014 però ho messo fine alla relazione. Lui non si è mai rassegnato. Mi minacciava continuamente di dire tutto a mio marito e di chiamare i servizi sociali per togliermi i figli. Diceva di avere documenti su di me da divulgare. Io ho iniziato ad avere paura e dopo aver raccontato tutto a mio marito l’ho denunciato».

I ricatti dell’uomo però non si interrompono nemmeno davanti ai carabinieri e all’inizio di un processo per violenza sessuale.



«Mi ha chiamato seicento volte. Continuava a dirmi che mio marito gli doveva dei soldi e che se non glieli avessi dati avrebbe chiamato i servizi sociali. Ma mio marito quei soldi non glieli doveva. Mi ha anche detto che potevo saldare in natura e se lo avessi fatto lui l’avrebbe fatta finita con le minacce». L’uomo, che ha il divieto di avvicinamento, è stato denunciato diverse volte.



«La signora – ha spiegato l’ex comandante della Compagnia di Tuscania – è venuta moltissime volte da noi in caserma. Era spaventata. Ci disse che l’uomo la minacciava di rovinarle la famiglia. E che voleva dei soldi. Dopo un’indagine siamo andati nelle proprietà dell’uomo e abbiamo sequestrato diverso materiale. Tra cui un fallo in legno con cui seviziava la donna».

Prossima udienza il 7 dicembre.



Marted├Č 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:55



© RIPRODUZIONE RISERVATA