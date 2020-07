© RIPRODUZIONE RISERVATA

Arena dice sempre sì all’arena in piazza San Lorenzo. Ma anche agli spettacoli diffusi sulle altre piazze, del centro e non. Dopo la proposta del capogruppo di Fondazione, Gianmaria Santucci, di abbandonare la prima idea in favore della seconda, il sindaco dunque vede e rilancia. E annuncia che «il bando arriverà in giunta la prossima settimana». Purtroppo però luglio salta: gli eventi saranno concentrati ad agosto e settembre.Arena di fronte al palazzo dei Papi: troppo alti i costi e troppo pochi gli spettacoli, secondo Santucci. Meglio mettersi d’accordo con i ristoratori e fare più iniziative sparse. La premessa del sindaco è che «come in tutte le cose – dice – devo trovare una sintesi». Però non sbatte la porta in faccia a Fondazione, anzi. Eventi diffusi sul territorio e anche nelle frazioni? «Si può fare, vediamo se ci si riesce. Dobbiamo però pensare che il grosso si farà ad agosto e a settembre. A luglio c’è da fare il bando, dovremmo deliberare la prossima settimana queste altre possibilità». Sul teatro all’aperto di piazza San Lorenzo comunque «dire che è una cosa particolarmente costosa non mi risulta – spiega - perché poi ne usufruiscono tutti quelli che parteciperanno al bando e presenteranno le iniziative. Il costo per loro è minimale».Quindi l’arena resta, «ma dobbiamo sicuramente trovare il modo di predisporre delle iniziative anche in alte zone della città, magari minimali anche dal punto di vista delle strutture. Ci sono tante cose belle che possono essere realizzate quasi spontaneamente». Quindi si fa l’uno e l’altro. «Direi di sì. Se fai due spettacoli di lirica come la Tosca il palcoscenico naturale è piazza San Lorenzo, è un bel contesto. I posti a disposizione sono esattamente 420. Ma mi piace molto anche l’idea degli artisti di strada. Ci sono state delle proposte di vari attori: alcuni sono eccezionali. Se oltre che in centro, in un quartiere facessi delle iniziative del genere come a piazzale Porsenna a Santa Barbara, credo che verrebbero apprezzate».L’assessore Marco De Carolis è stato messo al corrente dell’intenzione di Arena. «Gliene ho già parlato: bisogna che ci muoviamo per coinvolgere altre piazze altrettanto belle. Chiaramente tutto in proporzione: in piazza della Morte ad esempio puoi fare una cosa molto smart ma di qualità, perché gli spazi sono quello che sono». Tempi del bando? «Luglio ci va via tutto - conclude - ma per l’inizio di agosto ce la dovremmo fare».