Eventi annullati e scuole chiuse per pulizie straordinarie, nel Viterbese sale la paura del contagio

Una provincia in preda al Coronavirus. Nonostante al momento nel Viterbese non risulti alcun contagiato, è un susseguirsi di annullamenti di eventi e ordinanze dei sindaci a scopo cautelativo. Come a Orte, dove domani le scuole resteranno chiuse per un intervento di pulizia straordinaria. Inoltre, annullate tutte le “manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di aggregazione, in luogo pubblico o privato, in luoghi chiusi ed aperti al pubblico, anche di natura culturale, ludico, sportiva”.

Rinviato a data da destinarsi anche il pranzo del Purgatorio, in calendario per il 26 febbraio. A Canino annullati i festeggiamenti di Carnevale previsti per domani, mentre al liceo Buratti del capoluogo la preside Clara Vittori invita studenti e personale a restare a casa “in presenza di febbre, anche lieve, forte raffreddore e tosse”.

