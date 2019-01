Evasioni ripetute dagli arresti domiciliari, minorenne tunisino finisce in carcere

Minorenne ricercato per evasione arrestato dai carabinieri della compagnia di Ronciglione (Viterbo).

Il giovane straniero si era allontanato più volte dagli arresti domiciliari. Sabato scorso i militari del nucleo operativo-radiomobile della compagnia di lo hanno rintracciato e fermato.



Nell’ultimo anno il giovane aveva collezionato una serie di evasioni dagli arresti domiciliari. L'ultima era stata puntualmente segnalata all’autorità giudiziaria minorile di Roma. Da qui, prima della befana, il tribunale per minorenni aveva emesso una misura cautelare restrittiva, che è stata eseguita. Per questo il giovane è stato arrestato e trasferito nell’ istituto penitenziario minorile di Casal del Marmo a Roma

