Evasione fiscale, sfruttamento e false pensioni: l'attività di un anno della Finanza nel Viterbese

Le Fiamme Gialle hanno celebrato anche a Viterbo il 244° anno dalla fondazione. I finanzieri hanno ricordato l’anniversario con una cerimonia nella caserma “Tenente Eudo Giulioli” di piazza della Rocca, sede del comando provinciale, alla presenza del prefetto Giovanni Bruno e delle autorità civili, militari e religiose. Sono stati poi consegnati riconoscimenti ai militari che si sono maggiormente distinti in operazioni di servizio.



Il comandante provinciale, colonnello Giosuè Colella, nel suo discorso ha posto l’accento sull’attuale significato di sicurezza «che oggi comprende tutti quei fenomeni che incidono sulle libertà fondamentali sancite dalla nostra Costituzione. Quali, tra le altre, la libertà negoziale e d’impresa, il corretto funzionamento dei mercati e del risparmio, orientando l’azione della Guardia di Finanza principalmente a contrasto di quelle forme di evasione più sofisticate e pervicaci, che fanno ricorso a pratiche insidiose e raffinate e che generano i fenomeni evasivi e fraudolenti più gravi ed in grado di minare le regole su cui si basa la leale concorrenza».



Il bilancio operativo eseguito nel 2017 e nei primi 5 mesi del 2018 in ambito provinciale mette a fuoco come, nel settore previdenziale, sia stata accertata una frode per oltre 500mila euro. Nelle prestazioni sociali agevolate sono stati effettuati 61 interventi, di cui 18 risultati irregolari, con l’accertamento di violazioni di carattere penale nei confronti di 4 soggetti che non aveva diritto alle agevolazioni previsti dalla legge. Nell’ambito dei controlli ai ticket sanitari sono stati effettuati 38 interventi, di cui 37 irregolari, con l’accertamento di violazioni di carattere amministrativo e l’accertamento della frode consumata per oltre 48 mila euro.



Tra i servizi di maggior rilievo spiccano le operazioni portate a termine dalla compagnia di Tarquinia, con l’arresto di 4 soggetti, responsabili del reato di caporalato e sfruttamento del lavoro di operai impiegati in una azienda tarquiniese (settore metalmeccanico); e l’accertamento di un’ingente truffa ai danni dell’Inps per oltre 1,2 milioni di euro. Poi dal dipendente nucleo di polizia economico-finanziaria di Viterbo, è arrivato il sequestro della struttura portuale di Marta riguardanti sui lavori di ristrutturazione e ampliamento della diga, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Viterbo, e la denuncia di 8 responsabili per reati ambientali, abuso d’ufficio e falso ideologico.



























Le linee d’azione dei Reparti della Guardia di Finanza viterbesi sono state incentrate principalmente sull’incremento della qualità dei controlli e sull’accurata selezione dei soggetti da sottoporre a controllo, supportata dal ricorso alle banche dati e applicativi disponibili, dall’intelligence e dal controllo economico del territorio, in modo da limitare quanto più possibile, da un lato l’impatto ispettivo sulle attività economiche e migliorarne, dall’altro, l’efficacia, indirizzando le attenzioni su quei soggetti con più elevati profili di evasione, causa di alterazione delle regole del mercato e di ingente danno per i cittadini e gli imprenditori onesti.









Contro l’evasione e le frodi fiscali, anche di tipo organizzato, sono state concluse nr. 461 fra verifiche e controlli a tutela del complesso degli interessi erariali comunitari, nazionali e locali.









Denunciati nr. 105 soggetti responsabili di reati fiscali, di cui nr. 3 in stato di arresto; la maggior parte riguarda gli illeciti più gravi di emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta, occultamento di documentazione contabile ed indebita compensazione e sottrazione fraudolenta di documentazione e l’individuazione di un caso di “frode carosello”.









Sono stati scoperti e segnalati nr. 106 evasori totali, soggetti sconosciuti al fisco ovvero che per diverse annualità hanno omesso il pagamento delle imposte, con grave danno per l’Erario e la società.









Nel contrasto al sommerso da lavoro, sono stati scoperti nr. 82 datori di lavoro che hanno impiegato nr. 303 tra lavoratori in nero ed irregolari.



CONTRASTO ALLE TRUFFE SUI FONDI PUBBLICI E ALL’ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



















La tutela della spesa pubblica è strettamente collegata alla lotta all’evasione fiscale. La Guardia di Finanza, attraverso il suo operato, deve garantire ai cittadini che le imposte versate allo Stato siano impiegate correttamente e con trasparenza, nonché destinate a coloro che ne hanno effettivamente bisogno.









Si è inteso potenziare il patrimonio informativo attraverso l’implementazione dei rapporti di collaborazione con le istituzioni e gli altri enti che si occupano della gestione e dell’erogazione di risorse pubbliche. In questo contesto, costituiscono oggetto di attenzione operativa tutte le più significative voci di spesa pubblica: dai contributi alle imprese, ai finanziamenti del servizio sanitario, dalle risorse utilizzate per gli appalti pubblici a quelle relative al sistema previdenziale. Sul piano operativo, gli interventi dei Reparti si sviluppano attraverso l’esecuzione di indagini di polizia giudiziaria e lo sviluppo di approfondimenti a richiesta della Corte dei Conti.









Nel settore previdenziale è stata accertata una frode per oltre 500mila euro.









Nell’ambito delle prestazioni sociale agevolate sono stati effettuati nr. 61 interventi, di cui nr. 18 irregolari, con l’accertamento di violazioni di carattere penale nei confronti di nr. 4 soggetti che non aveva diritto alle agevolazioni previsti dalla legge.









Nell’ambito dei controlli ai ticket sanitari sono stati effettuati nr. 38 interventi, di cui 37 irregolari, con l’accertamento di violazioni di carattere amministrativo nei confronti di nr. 37 soggetti e l’accertamento della frode consumata per oltre 48 mila euro.









Nell’ambito di accertamenti svolti su delega della Corte dei Conti, segnalati sprechi o irregolari gestioni di fondi pubblici che hanno cagionato danni patrimoniali allo Stato per oltre 69 milioni di euro e segnalati alla magistratura contabile nr. 96 soggetti per connesse ipotesi di responsabilità erariale.









Tra i servizi di maggior rilievo spiccano le operazioni portate a termine:



dalla dipendente Compagnia di Tarquinia, conclusasi con l’arresto di nr. 4 soggetti, responsabili del reato di caporalato e sfruttamento del lavoro di operai impiegati in una azienda tarquiniese, operante nel settore metalmeccanico, e l’accertamento di un’ingente truffa ai danni dell’INPS per oltre 1,2 milioni di euro, di cui circa 140 mila euro, corrispondente ai mancati versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali nonché ai fittizi licenziamenti/assunzioni, sottoposti a sequestro preventivo in virtù della nuova normativa in vigore;



dal dipendente Nucleo di polizia economico-finanziaria di Viterbo conclusasi con il sequestro della struttura portuale del comune di Marta riguardanti i lavori di ristrutturazione ed ampliamento della diga, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura di Viterbo e la denuncia di nr. 8 responsabili per reati ambientali, abuso d’ufficio e falso ideologico.















LOTTA ALLE FRODI FISCALI E ALL’ECONOMIA SOMMERSA







