Eva Goldoni, pediatra trovata morta nel letto a 54 anni: l'allarme dato dai colleghi che non l'hanno vista a lavoro

Viterbo in lutto per la scomparsa della dottoressa Eva Goldoni, direttrice del reparto di terapia intensiva neonatale dell'ospedale Belcolle. La tragica scoperta è stata fatta nella tarda mattinata oggi (1 dicembre): la dottoressa è stata trovata senza vita nella sua camera da letto. Secondo gli inquirenti si tratta di morte naturale. Aveva 54 anni.

L'allarme

A dare l'allarme sono stati i colleghi di lavoro che non l'hanno vista arrivare la mattina in reparto. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, la polizia e la squadra scientifica per effettuare i rilievi necessari e condurre i primi accertamenti.

Il lutto

Estremamente conosciuta e rispettata dai suoi colleghi e dai professionisti, la notizia della sua morte improvvisa ha sconvolto tutti. Molti i genitori di ex pazienti che in queste ore stanno lasciando sui social network messaggi di cordoglio per la dottoressa.