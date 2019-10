Estranei sui binari a Gallese, mattinata nera per i pendolari: ritardi fino a un'ora

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ci mancava pure questa: «Dalle 7.50 il traffico ferroviario sulla linea AV Roma – Firenze è rallentato per l’indebita presenza di persone sui binari nei pressi di Gallese. I treni in viaggio registrano ritardi fino a 40 minuti». In realtà, il Viterbetto è arrivato a destinazione un'ora dopo il previsto, essendo rimasto fermo sulla direttissima per decine di minuti. Il treno delle 8,01 da Orte, invece, è stato dirottato sulla linea lenta. E così per i pendolari la giornata è iniziata nel peggiore dei modi.Ripercussioni anche sulla linea Roma – Orte (FL1) con ritardi fino a 30 minuti e riprogrammazione del servizio ferroviario. Solo in tarda mattina il traffico ferroviario ha iniziato a tornare alla normalità. I disagi si sono quindi concentrati nell'orario di punta per chi si reca a Roma per lavoro o per studio.In corso l’intervento delle Forze dell’Ordine.