Mercoledì 22 Maggio 2024, 05:20

Mafia viterbese, il processo per estorsione mafiosa arriva in Corte d’Appello. I tre imputati condannati in primo grado hanno depositato l’appello e sono pronti a giocarsi la partita del secondo grado. Emanuele Erasmi e Manuel Pecci e al tuttofare romeno Pavel Ionel, accusati di estorsione aggravata dal metodo mafioso sono stati condannati in primo grado. La pena più severa a Manuel Pecci 4 anni e 8 mesi di reclusione, quattro anni invece a Erasmi e tre a Pavel Ionel. Quest’ultimo è uscito anche con un’assoluzione per i fatti relativi all’intimidazione ai gestori di una discoteca per stranieri e stralciato anche il reato di furto di un’automobile servita per un attentato incendiario. Il processo è una costola del più famoso “mafia viterbese” concluso con condanne definitive per tutti i membri del sodalizio capeggiato da Ismail Rebeshi e Giuseppe Trovato. I tre imputati del processo costola, finiti agli arresti durante il blitz del gennaio 2019 in cui il Nucleo investigativo dei carabinieri di Viterbo disarticolò la banda, oltre a non essere considerati membri attivi del sodalizio furono gli unici tre che scelsero di chiudere i conti con la giustizia con il rito ordinario. A presentare il ricorso sono stati i difensori Michele Ranucci per Pavel Ionel, Giuliano Migliorati per Emanuele Erasmi e gli avvocati Carlo Taormina e Fausto Barili per Manuel Pecci.

«Il fatto - si legge nell’appello depositato dall’avvocato Ranucci - non costituisce reato per mancanza degli elementi oggettivo e soggettivo richiesti dalla fattispecie incriminatrice. Il Tribunale di Viterbo ha ritenuto provata la responsabilità sulla scorta di una non condivisibile lettura delle risultanze probatorie, e sulla base di un errato convincimento circa la sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo richiesti dalla norma. Alla luce dell’istruttoria svolta, tuttavia, non può affermarsi che sia stata raggiunta prova piena della penale responsabilità dell’odierno imputato». A finire sotto revisione sono anche le parole del pentito numero uno di mafia viterbese. Ritenute dalle difese non del tutto genuine.

La data dell’appello non è stata ancora fissata. La battaglia deve iniziare.