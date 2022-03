Sabato 19 Marzo 2022, 06:45

Estorsione aggravata dal metodo mafioso, slitta a settembre la sentenza per Emanuele Erasmi, Manuel Pecci e Pavel Ionel. Il collegio del Tribunale di Viterbo, per problemi tecnico - burocratici, ha deciso di rinviare la decisione sui tre imputati al 29 settembre. Giorno in cui discuteranno anche le difese e al termine arriverà la sentenza.

Emanuele Erasmi, Manuel Pecci e Pavel Ionel sono gli unici tre che hanno affrontato il processo con rito ordinario dopo gli arrestati dell’operazione Erostrato. Operazione che ha portato alla luce il sodalizio mafioso capeggiato mafioso di Giuseppe Trovato e Ismail Rebeshi, condannati, in primo e secondo grado e insieme alla maggior parte dei sodali, per associazione a delinquere di stampo mafioso. E gli unici tre a non essere stati considerati membri della banda.

Erasmi, imprenditore di Bagnaia avrebbe chiesto l’auto della banda per recuperare un credito. Erasmi è assistito dall’avvocato Giuliano Migliorati. Manuel Pecci, trentenne viterbese imprenditore nel settore dell’estetica - assistito dagli avvocati Fausto Barili e Carlo Taormina - avrebbe chiesto l’intercessione di Giuseppe Trovato per risolvere un problema sorto nel suo salone di bellezza con un cliente. L’ultima posizione è quella di Pavel Ionel, unico romeno tra gli imputati. Il 38enne, difeso dall’avvocato Michele Ranucci, è accusato di danneggiamenti, tentato furto ed estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Il pm Fabrizio Tucci, in una lunga requisitoria, ha già chiesto le condanne: 9 anni e 9 mesi per Pavel e 7 anni e mezzo per gli imprenditori. Posticipare il giorno della sentenza potrebbe anche portare alla sentenza definitiva per il gruppo di Rebeshi e Trovato. Gli avvocati dei capi di mafia viterbese in questi giorni hanno depositato l’appello in Cassazione. Se la Suprema Corte dovesse pronunciarsi sulla banda, confermando in via definitiva l’associazione mafiosa, potrebbe segnare anche un punto di non ritorno per i tre imputati viterbesi.