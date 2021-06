Mafia vieterbese, anche per la Corte d'Appello il clan di Giuseppe Trovato e Ismail Rebeshi era mafioso. Arriva la condanna in secondo grado per il sodalizio criminale. Piccole modifiche alle pene comminate in primo grado. Ma sostanzialmente l'impianto portato avanti dalla Dda di Roma e dai carabinieri nel nucleo investigativo di Viterbo regge su tutta la linea.