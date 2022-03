Mercoledì 16 Marzo 2022, 06:50

Estate viterbese, ecco il bando. Da aprile a ottobre spazio agli eventi di teatro, musica, danza, cinema, spettacolo dal vivo, arti visive, espressioni artistiche, scientifiche, umanistiche, cultura classica, ricerca storica, lettura, letteratura, temi di attualità, ma non feste patronali. Lo stanziamento di palazzo dei Priori è di 120 mila euro, il limite massimo per ogni iniziativa è di 13 mila. Possono partecipare associazioni, cooperative e fondazioni.

Il dirigente del settore cultura, Luigi Celestini, ha articolato le indicazioni arrivate dal commissario straordinario Antonella Scolamiero e le ha messe nero su bianco. Le domande per partecipare vanno presentate entro le ore 12 dell’11 aprile tramite pec a protocollo@pec.comuneviterbo.it. I fondi saranno così ripartiti: le iniziative con alle spalle meno di cinque edizioni, compresa quella relativa al bando, possono chiedere fino al 70 per cento delle spese indicate nel preventivo - per il quale c’è un apposito allegato da compilare - le più anziane fino al 50, mentre quelle che hanno una convenzione con il Comune fino all’80. In ogni caso, il tetto di 13 mila euro vale per tutti.

Niente online: il pubblico dovrà essere in presenza. Vanno quindi indicate più date per consentire di allestire un calendario senza sovrapposizioni. Poi c’è la lista degli oneri a carico degli organizzatori: autorizzazioni, Siae, assicurazione, sicurezza, vigilanza, misure sanitarie vigenti al momento dello svolgimento, pulizia. Quest’ultima è a carico del Comune solo per iniziative con almeno 10 edizioni.

Le proposte saranno valutate con un punteggio da 1 a 100: fino a 60 punti per rilievo e qualità, fino a 30 se nel curriculum figurano attività svolte a favore della comunità cittadina, fino a 10 per la ricaduta turistico culturale. Con un punteggio finale tra 95 e 100 si avrà il totale del contributo ammissibile, fino all’80 per cento tra 76 e 94 punti, fino al 70 infine tra i 60 e i 75 punti. Sotto i 60, niente contributo. Ovviamente, a spettacolo archiviato le spese dovranno essere accuratamente rendicontate.