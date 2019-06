Estate 2019, tutti al mare (e ai laghi): promosse le acque, tranne in 4 punti

Tutti a mollo. La qualità delle acque, sia sul litorale sia dei laghi, nel Viterbese è buona. E così si può affrontare la prossima ondata di caldo africano, trovando ristoro in un bagno. Il monitoraggio annuale dell’Arpa dimostra che, salvo eccezioni rappresentate dalle foci dei fiumi, il mare e i bacini lacuali della Tuscia sono adatti a una bella nuotata refrigerante.

Partendo dal Tirreno, a Montalto di Castro si può fare il bagno ovunque tranne che alla foce del Fiora e nel polo industriale denominato Tenuta marchese Guglielmi. Dei vari punti di campionamento, a Tarquinia hanno superato l’esame tutti tranne la foce del Marta e il poligono militare.

Meglio ai laghi, dove nessun tratto è risultato non idoneo alla balneazione: Bolsena, Capodimonte, Gradoli, Grotte di Castro, Marta, Montefiascone e San Lorenzo Nuovo, ma anche Caprarola e Ronciglione per Vico, promossi a pieni voti dall’Agenzia regionale per l’ambiente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA