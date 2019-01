Esplosione in una villetta a Vitorchiano: il proprietario salvo per miracolo

Ultimo aggiornamento: 18:06

Esplosione in una abitazione sul territorio di Vitorchiano. Sono ancora in piena attività i soccorsi da parte dei vigili del fuoco in una villetta situata in Strada dei Galli 14, in campagna ma a poca distanza dal centro abitato del paese. In seguito a un'esplosione registrata poco dopo le 15, che è stata avvertita a centinaia di metri di distanza. è andata completamente distrutta una costruzione in muratura. I detriti e le suppellettili della villetta sono finiti sparsi in un raggio di decine di metri.I pompieri intervenuti sul posto con più squadra sono riusciti a tirare fuori dalle macerie una persona anziana. E' molto probabile che a causare l'incidente sia stata fuga di gas.Il proprietario dell'abitazione S.B. è rimasto ferito, ma è uscito vivo dai detriti grazie all'intervento dei vigili del fuoco. Dopo i primi soccorsi sul posto è stato trasportato dagli operator del 118 all'ospedale di Viterbo dove è stato ricoverato.