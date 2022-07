Giovedì 14 Luglio 2022, 04:20

Per adesso è luna di miele, i nodi da sciogliere però sono dietro l’angolo. I due maggiori gruppi di opposizione, Pd e Fratelli d’Italia, plaudono all’esordio della sindaca Chiara Frontini in aula. Ma i due capigruppo, Alvaro Ricci e Laura Allegrini, l’aspettano all’atto pratico.

Buono l’inizio per Allegrini. «Mi è sembrato un discorso di apertura moderato, senza toni perentori, né riguardo alle proprie certezze, né all’opposizione. È stato molto aperto, l’ho apprezzato». E adesso? «Noi restiamo in minoranza, faremo opposizione valutando nel merito i provvedimenti e soprattutto portando avanti i nostri progetti presentati in campagna elettorale. Speriamo che alcuni possano essere presi in considerazione».

La compagnie di governo «mi è sembrata molto motivata - continua la capogruppo di FdI - ma penso che occorra lasciare un po’ di tempo per capire». Non è scontato infatti che le strade lastricate di buone intenzioni portino sempre a una destinazione positiva. «Spero che Frontini mantenga quanto detto in aula, per il bene della città».

Anche per Ricci buona la prima. «È stata una inaugurazione, una partenza con il piede giusto con le aperture all’opposizione, che ricambiamo. Apprezzo anche la scelta del presidente del consiglio e la fusione dei gruppi: lo spezzettamento poteva essere utile per le elezioni ma non per la gestione del consiglio». Messi agli atti i complimenti, «ovviamente la vedremo alla prova dei fatti, perché i dossier sono tanti». Come «l’appalto dei rifiuti: abbiamo sentito che forse vuole rivederlo. O il termalismo libero con il Bagnaccio, per cui serviva una variante al piano regolatore per avere un minimo di servizi. O il parcheggio a Sant’Angelo, per non parlare delle ex terme Inps».

Lasciando perdere i colori, «occorre aprire un tavolo non solo con l’opposizione ma anche con la Regione. Da parte nostra - conclude il dem - faremo un’opposizione diversa dalla sua quando abbiamo governato noi: disse no su museo di Sebastiano del Piombo, parcheggio fuori Porta Faul e delle Fortezze. L’unico suo sì fu sulla riapertura dell’Unione». Sipario, ma è solo il primo atto.