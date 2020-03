Esce di casa per andare a imbrattare treni, denunciato.

I carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Viterbo, durante un servizio perlustrativo hanno sorpreso e fermato un giovane, che all'interno della stazione ferroviaria stava imbrattando le carrozze dei treni fermi in sosta.

Il giovane è stato quindi bloccato dai carabinieri, identificato e denunciato per imbrattamento di cose e per non avere ottemperato alle disposizioni di rimanere in casa. © RIPRODUZIONE RISERVATA