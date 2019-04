Equitazione, assoluti salto ad ostacoli: Luca Marziani è il nuovo campione d'Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sul pennone più alto del Forte Sangallo a Civita Castellana sventola il tricolore.Il cavaliere Luca Marziani e Tokyo du Soleil si sono confermati un binomio perfetto.A Cattolica l'aviere capo, nonche azzurro si è laureato campione assoluto italiano 2019.Il podio gli vale anche la partecipazione a Piazza di Siena dove ha trionfato con la squadra azzurra nella scorsa edizione. Il civitonico è stato anche l’unico doppio netto della categoria, con una penalità al secondo giro e questo risultato lo ha portato al titolo nazionale che ha conquistato per la prima volta in carriera dopo aver vinto con la livrea azzurra e non, numerosi Gran premi in tutta Europa e nella Coppa delle Nazioni con la nazionale italiana.Già alla fine dello scorso mese Marziani e il suo cavallo avevano dimostrato di essere in forma in occasione del Gran Premio del CSI3* sui campi dell’Arezzo International Horses dove aveva conquistato il terzo posto.La classifica: 1) Luca Marziani, 2) Filippo Codecasa, 3) Paolo Adorno, 4) Claudio Minardi