Enzo Tortora, a 90 anni dalla nascita il consiglio comunale decide di intitolargli una via

E' stato il simbolo dell'errore giudiziario. E a 90 anni dalla nascita, il consiglio comunale ha deciso all'unanimità di dedicargli una via o una piazza, su proposta del capogruppo di Viva Viterbo, Giacomo Barelli. Se possibile, proprio nei pressi del tribunale. Enzo Tortora - conduttore televisivo, autore e giornalista - era nato il 30 settembre del 1928. Il volto della celebre trasmissione "Portobello" è morto per un tumore ai polmoni il 18 maggio del 1988, dopo essere stato ingiustamente accusato di far parte della Nuova Camorra Organizzata e di essere un corriere della droga.L'arresto il 17 giugno del 1983, le manette a favore di telecamere e flash, poi gli anni di carcere, il dolore, la verità che finalmente viene a galla e il suo ritorno sul piccolo schermo il 20 febbraio del 1987, con quel «Dunque, dove eravamo rimasti?» rimasto indelebile nella mente di tutti.Alla vigilia dell'anniversario, Barelli ha proposto di ricordare l'uomo e la vicenda facendo rimanere il nome di Tortora impresso sulla città. «Grazie a tutto il consiglio comunale - dicono i vertici di Viva Viterbo - che su proposta del nostro capogruppo, nella ricorrenza dell'anniversario dei 90 anni dalla nascita il 30 novembre 1928, ha approvato all'unanimità una mozione per intitolare una via o una piazza importante della nostra città, possibilmente vicino al Tribunale, ad Enzo Tortora».