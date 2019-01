Ennesima rissa nella zona di San Faustino, arriva la polizia: tre persone in manette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tre arresti per l'ennesima rissa a San Faustino a grazie all'intervento degli equipaggi della polizia, Squadra volante di Viterbo, già presenti in zona, nella notte tra giovedì e venerdì scorsi sono stati tratti in arresto tre soggetti coinvolti in una rissa in via Cairoli.L’attività di controllo nei pressi del quartiere di San Faustino ha dato quindi risultati. La zona da tempo è posta sotto la lente d’ingrandimento delle forze dell’ordine e i controlli si inquadrano nell’ambito di un ampio dispositivo di sicurezza pianificato in Questura con, al centro dell’attenzione, un mirato controllo del territorio assicurato dalla Polizia e dall’Arma dei carabinieri.Essendo, quindi, già presenti in zona, gli uomini della Volante notavano in Via Cairoli, di fronte ad un esercizio commerciale, tre individui che si stavano malmenando con pugni al volto. I poliziotti intervenivano quindi per sedare gli animi, ma i tre coinvolti nella lite si avventavano contro di loro con esternazioni verbali oltraggiose e minacciose, fino a colpirli.Gli uomini della Volante riuscivano poi a immobilizzarli conducendoli in Questura. I tre, due italiani e uno straniero, sono stati arrestato per rissa aggravata, resistenza, violenza, manacce e oltraggio a pubblico ufficiale. Poi, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono stati rinchiusi nel carcere di Mammagialla. Nel corso del processo per direttissima, tenuti ieri, il giudice ha confermato l’arresto e ha disposto per i tre l’obbligo di restare in casa durante la notte: non possono lasciare le proprie abitazione dalle ore 20 alle 05,00.«Proseguiranno senza sosta i servizi della Questura, con modalità sempre più incisive e diffuse, per garantire, nell’arco delle 24 ore un continuo e approfondito controllo del territorio, per prevenire ogni fenomeno illegale», assicurano dalla polizia.