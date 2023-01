Domenica 15 Gennaio 2023, 06:05

Impennata di accessi appena passate le feste all’Emporio solidale: sono state 132 le famiglie che nella settimana lavorativa tra il 9 e il 13 gennaio si sono recate a piazzale Porsenna per la spesa. “In quattro anni è un fatto eccezionale che non si era mai verificato prima - esclama il presidente Domenico Arruzzolo -. Parliamo di famiglie una diversa dall’altra. Non si tratta di accessi plurimi”.

Numeri record per il minimarket dove i bisognosi possono prelevare gratuitamente alcuni generi alimentari e prodotti per l’igiene personale e della casa. “Non credo che ci sia bisogno di tante spiegazioni – riprende Arruzzolo - la quantità di persone in povertà è in aumento, è un fatto conclamato, la tendenza non si sta arrestando”. E’ da mesi che l’emporio registra nuove richieste di ammissione al servizio. “Oggi siamo arrivate a 240 tesserati in totale”.

Il picco degli accessi per la spesa martedì scorso: 40 famiglie. “Basti pensare che la media quotidiana era di 20 utenti, al massimo 25”. Un afflusso così massiccio che ha obbligato i volontari al superlavoro. Poiché al minimarket l’ingresso è limitato a due persone alla volta, “per servire tutti siamo andati oltre l'orario di chiusura”.

L’emporio è reduce da un Natale ricco di iniziative, utili per mettere fieno in cascina in vista dei prossimi mesi. “Abbiamo ricevuto tante donazioni. I viterbesi sono sempre generosi. Ci conoscono ormai e sanno che la loro generosità non andrà sprecata . Ma c’è sempre bisogno”. I canali per dare un contributo sono sempre gli stessi: “Con la spesa sospesa: i nostri carrelli si trovano a Coop Murialdo, Sigma Ellera, Todis, Eurospin Tangenziale Ovest, Superconti Vitorchiano. Oppure direttamente in sede, tramite il sito Internet o con il 5 per mille”.

L’emporio è anche partecipazione alla vita del quartiere di Santa Barbara. Dopo aver ricevuto in adozione dal Comune la fontana di piazzale Porsenna e in attesa che il Comune provveda al ripristino dell'impianto idrico per l'afflusso dell'acqua, i volontari nei giorni scorsi hanno dato una sistemata alla siepe. Adesso non è più una piccola discarica.