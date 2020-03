© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sindaci del Viterbese alle prese con i rientri. Sono decine i casi segnalati alla Asl di persone che erano in settimana bianca e che stanno percorrendo lo Stivale per arrivare a casa. Proprio in queste ore, un pullman con a bordo 40 viaggiatori è tornato dal Trentino Alto Adige, generando apprensione tra i cittadini dei paesi coinvolti. Tra questi c'è anche Ronciglione, dove ieri il tam tam ha provocato ansie e preoccupazioni. Ma il sindaco Mario Mengoni tranquillizza tutti: "Su quell'autobus ci sono solo 4 ronciglionesi. Gli altri passeggeri non vivono da noi. Inoltre, la situazione è monitorata dalle autorità. Queste persone sono state messe in contatto con l'azienda sanitaria locale che applicherà i protocolli previsti. Significa che andranno in quarantena. Non esiste motivo di preoccuparsi perché saranno seguite le regole stabilite in simili casi", ribadisce il primo cittadino.Sul fronte dei numeri, per ora sono un centinaio i tamponi effettuati nel Viterbese, mentre ieri le fila dei contagiati si sono ingrossate con tre nuovi casi, tra cui un'operatrice sanitaria di Belcolle, per un totale di 15. La Regione Lazio ha dichiarato che sono 167 le persone in sorveglianza domiciliare e che a Belcolle il 13 marzo arriveranno altri 4 posti letto di terapia intensiva. Ieri pomeriggio, intanto, l'azienda sanitaria ha rimodulato l'offerta ambulatoriale a seguito dei provvedimenti governativi e regionali. Restano garantite le prestazioni con priorità U, ovvero da effettuare entro 3 giorni, e B, entro 10, nonché quelle riservate ai pazienti in dialisi, con patologie oncologiche (incluse le sedute di radioterapia e la chemioterapia), i controlli chirurgici e ortopedici post operatori. Le altre sono sospese, controlli compresi. Sono sospese temporaneamente tutte le prestazioni ambulatoriali con priorità D e P.Gli utenti con appuntamenti già prenotati verranno ricontattati telefonicamente per la valutazione e la riprogrammazione delle prestazioni. Le prenotazioni delle urgenze B potranno essere effettuate, esclusivamente, nei Centri unici di prenotazione (Cup) e non più anche nelle farmacie. Tutte le esenzioni dei ticket, che sono in scadenza, sono automaticamente rinnovate al 20 giugno 2020. Continuano ad essere garantiti i programmi di screening mammografico, che seguiranno il regolare calendario in ogni comune, e quelli oncologici (cervicocarcinoma e colon retto), che si svolgeranno su prenotazione e per i quali è operativo il numero verde 800840359. Garantiti anche il percorso nascita e il servizio vaccinazioni, pediatrico e adulti. Le prestazioni verranno, tuttavia, effettuate solo per appuntamento telefonico negli orari dedicati in ogni consultorio.