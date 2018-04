Emergenza idrica, neve e pioggia non bastano. Talete: «Massima attenzione in vista dell'estate»

di Federica Lupino

Va meglio ma non ancora bene. Se è vero che le piogge negli ultimi tre mesi sono tornate a livello normale e che si è fatta vedere anche la neve, questo non significa che l’emergenza idrica è superata. Lo scrive nero su bianco Talete, la società che gestisce il servizio idrico integrato nell’Ato 1 Lazio Nord-Viterbo alla Regione. «I dati pluviometrici recenti – fa sapere la spa – registrano un riallineamento vero la norma ma le precipitazioni non sono ancora sufficienti a causare l’incremento delle portate disponibili alle principali fonti che restano abbondantemente sotto la media».



E infatti le statistiche non mentono: «Nonostante l’abbondanza delle ultime precipitazioni – continuano da Talete – i valori cumulati per l’anno 2018 restano comunque nella maggior parte dei casi al di sotto dei valori di riferimento relativi allo stesso periodo del 2017».



Certo, la situazione rispetto a giugno dello scorso anno è decisamente migliore. Allora, si rischiava il razionamento dell’acqua, cosa che puntualmente è avvenuta in diversi comuni dove la notte i rubinetti sono rimasti chiusi per settimane e di giorno sono arrivate le autobotti. Le situazioni più critiche si erano registrate a Faleria, Castel Sant’Elia, Nepi, Blera e Monterosi. Già prima dell’estate, le falde erano più basse del 30% rispetto agli anni precedenti. E oggi? Tra consumi e portate c’è un equilibrio. Insomma, l’acqua basta per tutti ma per un motivo preciso, ovvero «la lieve diminuzione dei consumi dovuti al periodo invernale e agli eventi piovosi, ma non è assolutamente collegabile a un rinnovato aumento delle quantità di acqua prodotta alle fonti». Pertanto, Talete conferma «il perdurare attuale della crisi idrica e la preoccupazione per le stagioni a venire, in quanto il mantenimento di un precario equilibrio già allo stato attuale certifica l’impossibilità di garanzia del servizio a meno di interventi strutturali sulle fonti, come quelli in corso».



La società, infatti, sta investendo in manutenzione straordinaria. «Stiamo ad esempio approfondendo i pozzi più critici – spiega il direttore generale, Alessandro Fraschetti – con un investimento di circa 1milione 900mila euro, di cui 1,5 milioni vengono dalla Regione». Ma perché l’acqua e la neve non hanno risolto il problema? «A differenza di fiumi e laghi, le falde profonde da cui peschiamo si ricaricano con lentezza, in base alla morfologia del terreno occorrono mesi o anni. Pertanto, non tutte le fonti già questa estate potranno beneficiare delle precipitazioni tornate normali. Raccomandiamo quindi – conclude – di non abbassare il livello di attenzione perché anni di siccità non si risolvono in pochi mesi di pioggia».





