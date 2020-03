Ultimo aggiornamento: 12:48

Sono ormai centinaia le telefonate dei viterbesi alla Asl per avere informazioni sul coronavirus. Si tratta delle richieste di delucidazioni che viaggiano su altri canali (passando per il centralino: 07613391) rispetto a chi contatta i sanitari perché presenta sintomi o fattori di rischio (in questo caso è il numero verde 800 118 800).«Siamo stati costretti ad attivare una terza linea e una seconda mail dedicata», fanno sapere dall'azienda sanitaria locale. A rispondere sono le équipe destinate a fornire chiarimenti sui comportamenti da tenere per evitare il contagio e a gestire ogni dubbio da parte della popolazione.I canali sono attivi h24 e 7 giorni su 7. Un grande sforzo e impiego di risorse quello messo in campo dalla Asl per tranquillizzare la popolazione in questi giorni particolarmente critici per la diffusione del virus. Attivo anche un canale diretto con i sindaci della Tuscia per gestire i rientri dal nord Italia, comune per comune.La Regione ora corre ai ripari: “Il numero verde 800118800, attivato dalla Regione Lazio per l’emergenza COVID-19, ha registrato nelle ultime ore un traffico altissimo causando ritardi nelle risposte. Per questo nel pomeriggio la Regione Lazio attiverà un format online dove si potrà comunicare - per chi arriva nel Lazio - la propria permanenza nei 14 giorni precedenti in zone a rischio, come previsto da ordinanza. Nel frattempo si invitano i cittadini a contattare il numero verde solo in presenza di sintomi febbrili”.