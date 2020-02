Emergenza Coronavirus, mascherine a 5mila euro: denunciato commerciante viterbese

Sequestrate 200 mascherine e denunciato un commerciante viterbese. Tra i 20 “furbetti del web” che lucravano sul panico da Coronavirus è finito anche un imprenditore locale.



A denunciarlo la Finanza di Torino in collaborazione col comando provinciale di Viterbo. L’operazione si inserisce nella vasta attività che ieri mattina ha portato alla denuncia per frode e inganno alla fede pubblica 20 persone in tutta Italia.



Il commerciante viterbese avrebbe messo in vendita, nei sui tre negozi e su e-Bay, comuni mascherine descrivendole però in tutt’altro modo. Avrebbe scritto che le mascherine sarebbero state in grado di fermare il contagio da coronavirus. Per la finanza un vero e proprio inganno che dopo aver acquisito tutte le prove ha fatto “visita” al suo deposito. © RIPRODUZIONE RISERVATA