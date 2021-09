Elezioni comunali, la lista degli aspiranti sindaci nei 20 centri della Tuscia al voto

Domenica 5 Settembre 2021, 12:09 - Ultimo aggiornamento: 12:15



Presentate ieri le liste dei candidati sindaci e consiglieri comunali nei venti Comuni che il 3-4 ottobre prossimi andranno alle urne per il rinnovo dei Consigli comunali. Tutto ok, tranne due sorprese: sono state congelate dalla Commissione elettorale circoscrizionale di Civita Castellana le liste Gallese 2.1, che ha come candidato sindaco Edoardo Ciocchetti, e Serviamo Gallese guidata da Alessandro Mariani. I due candidati dovranno cambiare il simbolo della loro lista perché in quello presentato è evidenziato quello del Comune. Entro lunedì dovranno presentarne uno nuovo. Al macero tutti i volantini e manifesti.

Di seguito, i candidati sindaci.

Acquapendente

Candidati sindaco Alessandra Terrosi, lista Immagina Aquesio.

Federica Friggi, lista Insieme per cambiare.

Arlena di Castro

Candidati sindaco Publio Cascianelli, lista Arlena bene comune.

Fabio Magno, lista centrodestra.

Bassano Romano

Candidati sindaco Emanuele Maggi, lista Bassano insieme.

Carlo Pellegrini, lista Vivere Bassano.

Canino

Candidati sindaco Lina Novelli, lista Canino Risorsa Comune.

Giuseppe Cesetti, lista Cambiamo Insieme-Cesetti Sindaco.

Andrea Amici, lista Alleanza per Canino

Caprarola

Candidati sindaco Angelo Borgna, lista Per Caprarola Nuovi orizzonti insieme.

Alessandro Pontuale, lista Siamo Caprarola.

Fabio Governatori, lista Caprarola Risorge.

Carbognano

Candidati sindaco Agostino Gasparri, lista Carbognano insieme. Marco Caccia, lista Impegno comune per Carbognano.

Corchiano

Candidati sindaco Gianfranco Piergentili, lista Vivere Corchiano.

Bengasi Battisti, lista Corchiano Bene comune.

Fabrica di Roma

Candidati sindaco Daniela Anetrini, lista civica Daniela Anetrini per Fabrica, Faleri e Parco Falisco.

Enrico Scarnati, lista civica per Fabrica.

lCaudio Ricci, lista La Fabrica di tutti.

Ugo Cristofari, Movimento 5 Stelle.

Faleria

Candidato sindaco Walter Salvatori, lista Siamo Faleria.

Gallese

Candidato sindaco Danilo Piersanti, lista Gallese Futuro 21-26.

Edoardo Ciocchetti, lista Gallese 2.1.

Bruno Lattanzi, lista civica Indipendente.

Alessandro Mariani, lista Serviamo Gallese.

Lubriano

Candidato sindaco Valentino Gasparri, lista Per Lubriano.

Carlo Fiorani, lista Viviamo Lubriano.

Marta

Candidato sindaco Consalvo Dolci, lista Impegno per il bene di Marta.

Maurizio Lacchini, lista Un patto per Marta.

Stefano Furietti, lista Marta unita per cambiare.

Montefiascone

Candidato sindaco Giulia De Santis, lista Montefiascone Merita.

Andrea Danti, lista Insieme.

Oriolo Romano

Candidato sindaco Emanuele Rallo, lista Insieme per Oriolo.

Gabriele Calopreso, lista Oriolo avanti.

Orte

Candidato sindaco Massimo Dionisi, lista Si Può.

Dino Primieri, lista civica UniAmo Orte.

Giuseppe Fraticelli, lista Noi per Orte Futura.

Angelo Giuliani, lista Orizzonti Comuni.

Proceno

Candidato sindaco Vincenzo Dionisi.

Roberto Pinzi, lista Proceno in comune.

Soriano nel Cimino

Candidato sindaco Sante Alibrandi, lista civica Soriano bene comune.

Roberto Camilli, lista Soriano novo.

Valeria Bruccola, lista Cambiare Soriano.

Vasanello

Candidato Lucio Filipponi, lista Unione Civica Vasanello.

Luigi Stefanucci, lista Amo Vasanello.

Igino Vestri, lista La strada della continuità.

Vetralla

Candidato sindaco Sandro Aquilani, lista Noi tra la gente.

Sandro Costantini, lista Passione civile 4.0.

Flaminia Tosini, lista Vetralla futura.

Vitorchiano

Candidato sindaco Ruggero Grassotti, lista Insieme per Vitorchiano

Umberto Fusco, lista Noi tra la gente.