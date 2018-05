Elezioni, a Viterbo il Pd resta spaccato. Serra sfida i vertici regionali: «Rischiamo l'espulsione? Pazienza»

di Federica Lupino

«Il rischio di espulsione c'è, ma nella vita esistono mali peggiori». Francesco Serra, tessera del Partito democratico in tasca, è però il candidato sindaco concorrente di Luisa Ciambella che invece ha ricevuto da Roma il marchio del Pd. Come lui, consigliere uscente, nelle due liste civiche che lo sostengono ("Viterbo dei cittadini" e "Impegno comune") sono tanti i tesserati piddini. Eppure, al rischio di cacciata fanno spallucce: «Del resto – aggiunge Serra – quando riusciremo a spiegare le nostre ragioni non è mica detto che ci caccino davvero». Alle ultime elezioni, quando il Pd aveva il vento in poppa, prese circa il 20%. Questa volta, coi sondaggi in picchiata in tutta Italia, presenta addirittura opzioni tra le quali scegliere: «Ma se alla fine qualcuno punterà il dito contro qualcun altro accusandolo di aver contribuito alla sconfitta del partito, anche noi avremo qualcosa da dire». Perché per Serra e i suoi la causa della spaccatura sta tutta nell'altro fronte.



«Le divisioni – ribadisce – sono nate sui tempi e i modi della discussione per creare una coalizione vincente. Noi volevamo un'alleanza di centrosinistra per vincere, altri hanno pensato solo a occupare posizioni in consiglio comunale». Ed è così che la candidatura di Serra è spiegato come extrema ratio a fronte di una maggioranza del partito che «ha deciso con 2-300 mail degli iscritti chi candidare, quando alle ultime elezioni avevamo fatto le primarie con 4.500 partecipanti». E poi, c'è il principio che Serra rivendica: «Aderire a un partito non può significare obbedire agli ordini». Perché di ordini ne sono arrivati, eccome. Soprattutto dal Pd regionale che fino alla fine ha tentato di scongiurare la spaccatura, piegandosi però alla candidatura di Ciambella.



A pensarla come lui ci sono, tra i vari candidati nelle due liste, anche due consiglieri uscenti di peso come Patrizia Frittelli e Mario Quintarelli. Convitati di pietra il consigliere regionale Enrico Panunzi e l'ex senatore Ugo Sposetti che, insieme all'ex deputato Alessandro Mazzoli, rappresentano l'altra anima (non fioroniana) del Pd viterbese. «Mi auguro il loro appoggio, ma dovete chiedere a loro cosa faranno», svicola Serra. Il programma poggia su alcuni pilastri: il teatro dell'Unione come polo culturale, il termalismo con la riapertura delle ex terme Inps, l'interramento della ferrovia e gli investimenti sui poli sportivi. E in caso di ballottaggio? «Accordo o libertà di scelta», chiude.

16 Maggio 2018



