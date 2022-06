Verso il voto: Conte e Letta a Viterbo per sostenere Alessandra Troncarelli

Doppietta di big in città per la candidata Alessandra Trocarelli quest’oggi. Si parte la mattina alle ore 11, con l’arrivo al Bistrot Caffeina di via Cavour, dell’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Dopo il ministro Stefano Patuanelli, un altro esponente pentastellato di spicco ha risposto alla chiamata del capolista Massimo Erbetti, per il rush finale di questi ultimi giorni di campagna elettorale a rullo battente.

Secondo le informazioni che ha fornito il Movimento, prima dell’incontro delle ore 11 l’ex premier visiterà il centro storico viterbese, recandosi in passeggiata prima a piazza delle Erbe e poi a piazza del Plebiscito.

Gli appuntamenti, sempre a sostegno della coalizione di centrosinistra, proseguiranno nel pomeriggio. Ritardi permettendo (sempre più frequenti in questi giorni) con l’arrivo alle 17.30, presso l’Hotel Salus Terme, del segretario del Partito democratico, Enrico Letta.

Accanto a lui, e alla candidata Troncarelli, il consigliere regionale Enrico Panunzi e il segretario regionale del partito, Bruno Astorre. Molti i temi annunciati che saranno al centro del dibattito: sviluppo sostenibile, rigenerazione urbana, turismo, lavoro, inclusione e formazione dei giovani. Entrambi gli appuntamenti promettono di chiamare a raccolta parecchi sostenitori della candidata Troncarelli.

Tra tutti gli sfidanti, ad aver riscosso più successo finora a livello di numeri è stato il partito di Fratelli d’Italia. Che in queste ore sta promuovendo in tutta la provincia il ritorno di Giorgia Meloni a Viterbo. L’arrivo atteso in piazza del Plebiscito per l’8 giugno, per riempire tutti gli spazi con un “comizio vecchio stile” a sostegno della candidata Laura Allegrini, ex vicesindaco della giunta Arena.