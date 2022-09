Elezioni, affluenza in forte calo. Nel Viterbese flessione più contenuta (è la più alta nel Lazio)

Elezioni, l'affluenza ai seggi in forte calo non risparmia la Tuscia. Ma nel Viterbese la flessione è più contenuta rispetto al dato nazionale, risultando perfino la più alta nel Lazio. Punte di diamante tra i comuni viterbesi sono risultati Canepina e Monte Romano, saliti sopra il 76%.

Il dato fornito dal Viminale ieri sera alle 23 per la provincia di Viterbo - relativo alla Camera, ma del tutto simile a quello del Senato - era del 68,03%. Certamente in flessione rispetto al 78,13 del 2018, ma un calo meno marcato rispetto al dato nazionale, visto che ieri alle ore 23 aveva votato il 64,29% per Palazzo Madama e il 64,39%

degli aventi diritto per Montecitorio. La percentuale del Lazio è stata fissata al 63,90% (Roma al 64,01)

Sempre il ministero dell'Interno ricorda che nella precedente tornata elettorale del 2018, alla stessa ora si era recato alle urne il 74,21% per il Senato e il 74,13% per la Camera.