Domenica 10 Aprile 2022, 13:17

Elezioni Rsu nei principali comuni della Tuscia, i sindacati confederali confermano la loro leadership.

A Viterbo la Uil Fpl con 87 voti è il primo, la Cgil-Fp il secondo con 79 voti, la Cisl terzo con 62. Al quarto il Cse con 22 voti, poi la Confsal 20. Gli eletti, per la Uil: Vanessa Ivarone, Aldo Tiacci, Claudio Capitoni, Giulia Centi; per la Cgil: Federica Mancinelli, Roberto Tedeschini, Giovanni Dominioni; per la Cisl: Angelamaria Fubelli, Pierangelo Conti, Roberto Mercati; per il Cse: Andrea Pierandi; per la Confsal: Lorena Egidi. «Continuiamo ad essere il primo sindacato nei capoluogo e nei grandi Comuni della provincia ha commentato Lamberto Mecorio, segretario della Uil Fpl abbiamo ottenuto consensi superiori al numero degli iscritti.

Un riconoscimento che ci incoraggia e ci impegna a continuare a garantire la salvaguardia delle professionalità di tutto il personale».

Alle urne anche il personale della Provincia: primo posto per la Cisl Fp con 53 voti, poi la Uil Fpl con 28, la Confasal con 23 e il Cse con 12. Gli eletti: per Cisl Gianni Raccio, Annarita Ceccarini e Massimiliano Schinoppi; Uil: lena Bottoni; Confsal: Eddy Fraticelli e Cesare Giorgi; Cse: Lucia Modonesi.

«C'è stato uno straordinario riscontro elettorale tra i lavoratori per la Cisl ha detto il segretario generale Stefania Gunnella -: i dati sanciscono una grande crescita nell'Asl e nel Comune capoluogo».A Civita Castellana elezioni tra conferme e sorprese. Ha stravinto la Uil-Fpl, 40 voti. La Cisl-Fp ha preso 9 voti, la Cgil-Fp 6. Per la Uil-Fpl sono stati eletti: Tiziano Santini, Monia Manfredi, Stefano Carosi e Giovanni Caccia. La Cisl avrà come rappresentante Adriano Lattanzi. «Il ringraziamento - ha detto Stefano di Meo segretario Uil-Fpl - va alla squadra e ai colleghi per la fiducia»