Elezioni, tutto il centrodestra viterbese lancia Francesco Rocca. Anche la sindaca Frontini

Tutto il centrodestra del Viterbese si riunisce per lanciare il candidato Rocca verso la presidenza della Regione Lazio.

Questa sera Francesco Rocca, a margine di un incontro pubblico al Gran caffè Schenardi, ha illustrato le priorità che la sua giunta regionale - in caso di vittoria alle elezioni - metterà in campo per Viterbo. Insieme al candidato era presente anche la sindaca di Viterbo, Chiara Frontini (un chiaro segnale di schieramento a pochi giorni dal voto).

Presenti il presidente della Provincia, Alessandro Romoli, il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, l’onorevole Mauro Rotelli (Fdi) e l’onorevole Francesco Battistoni (Fi).

«Le nostre priorità per Viterbo – ha esordito Rocca – sono il frutto di una campagna elettorale fatta di ascolto degli amministratori, delle categorie e dei cittadini. Questi si aspettano da noi fatti, politiche che invertano la tendenza che vede la comunità viterbese completamente dimenticata dalla Regione guidata da Zingaretti e da Alessio D’Amato».

Rocca ha poi elencato le idee e le proposte che, «una volta al Governo della Regione, porteremo alle esigenze di questo territorio». Citando la candidatura di Viterbo quale Capitale europea della Cultura 2033. «Uno scandalo che in questi dieci anni abbiano scippato alla nostra Regione l’assessorato alla Cultura. Noi non soltanto lo istituiremo nuovamente, ma ci impegneremo per supportare la candidatura di Viterbo, chiedendo che la Regione faccia parte del Comitato promotore istituzionale».