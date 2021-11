Elezioni provinciali, è partita la sfida nella Tuscia

Elezioni per la carica di presidente e consiglieri della Provincia, si è aperta ufficialmente la corsa con la presentazione delle liste. Due i candidati in gara per la carica di presidente: Alessandro Romoli, sindaco di Bassano in Teverina, sostenuto da Tuscia democratica del Pd e Azzurri per la Tuscia di Forza Italia; Alessandro Giulivi, sindaco di Tarquinia, che avrà il sostegno di Prima la Tuscia (Lega) e Tuscia Tricolore (Fdi). Unica lista che concorre solo per centrare un posto nel consiglio è Bene comuni (trasversale). In tutto sono 54 i candidati che hanno scelto di concorrere per andare ad occupare i 12 posti nel consiglio provinciale.

Tuscia Tricolore: Gianluca Grancini (Viterbo), Laura Giovanna Piandimiglio (Bomarzo), Massimo Ceccarelli (Montefiascone), Ombretta Perlorca (Viterbo), Gabriele Caropreso (Oriolo), Claudio Darida (Castel Sant’Elia), Antonio Porri (Vasanello), Teresa Pasquali (Vejano), Luca Giampieri (Civita Castellana), Vincenza Lodolini (Canino), Giulio Menegali Zelli Iacobuzi (Vetralla), Anna Scarponi (Civitella d’Agliano).

Prima la Tuscia: Stefano Caporossi (Viterbo), Gian Domenico Cortignani (Bagnoregio), Consalvo Dolci (Marta), Vincenzo Ercolani (Celleno), Eleonora Gabrielli (Monte Romano), Federica Guiducci (Tarquinia), Paola Maggio Aprile (Graffignano), Lucia Olivieri (Vitorchiano), Carlo Pellegrini (Bassano Romano), Angelo Rauso (Tuscania), Lorena Sconocchia (Civita Castellana), Stefano Zacchini (Tarquinia).

Azzurri per la Tuscia: Giulio Marini (Viterbo), Francesco Ciarlanti (Blera), Edoardo Ciocchetti (Gallese), Massimo Bambini (San Lorenzo), Ermanno Nicolai (Tessennano), Giovanni Corona (Montalto), Roberto Zocchi (Sutri), Maria Antonietta Sorrentino (Civita Castellana), Donatella Lupino (Civitella), Caterina Cola (Calcata), Paola Bocci (Marta), Anna Maria Barbini (Proceno).

Tuscia Democratica: Pietro Nocchi (Capranica), Serena Andreoni (Lubriano), Marzia Arconi (Bomarzo), Glauco Clementucci (Acquapendente), Lina Delle Monache (Viterbo), Giulia De Santis (Montefiascone), Massimo Erbetti (Viterbo), Mario Mengoni (Ronciglione), Maurizio Palozzi (Canepina), Giulia Perugini (Nepi), Eugenio Stelliferi (Caprarola), Nicoletta Tomei (Civita Castellana).

Per i beni comuni: Fabio Valentini (Montalto), Francesco Biancucci (Vetralla), Marzia Curti (Faleria), Elisabeth Lagrimino (Bomarzo), Arianna Centini (Tarquinia), Bengasi Battisti (Corchiano).