Elezioni, il primo sindaco eletto è Di Biagi a Latera. A Viterbo Troncarelli al 35,6% contro Frontini al 27,1%

I primi dati reali (del minister dell'Interno) sulle elezioni comunali a Viterbo - con 4 sezioni su 66 scrutinate - per quanto riguarda lo spoglio vedono in testa Alessandra Troncarelli, candidata del centrosinistra unito con Pd, M5S e Viterbo sul Serio-Viva Vt, al 35,6 per cento.

Dietro la dem c'è Chiara Frontini, esponente della lista civica Viterbo 2020 e appoggiata da Rinascimento di Vittorio Sgarbi, al 27,1 per cento. Non vanno verso il ballottaggio del 26 giugno, al momento, Laura Allegrini di Fd'I con il 13,8 per cento; e Claudio Ubertini della Lega con 10,1 per cento. I dati sono parziali.

APPROFONDIMENTI AL VOTO Elezioni, Mengoni a Ronciglione e Girolami a Castel Sant'Elia AMMINISTRATIVE Elezioni a Montalto, Emanuela Socciarelli verso la vittoria AL VOTO Marchesi eletto sindaco a Barbarano Romano

Intanto il primo sindaco di questa tornata è Francesco Di Biagi, a Latera. Si è imposto con 445 voti a 19, il 95,91% sullo sfindante Aniello Pernice.

A Viterbo fin da subito si è profilato un testa a testa tra Chiara Frontini (Viterbo 2020) e Alessandra Troncarelli (Pd), che distanziano nettamente tutto il resto della ciurma. Al momento - dati in arrivo dai partiti - Frontini è a 1.338, Troncarelli a 1.226, poi Laura Allegrini (FdI) 742, Claudio Ubertini (Lega) 347, Luisa Ciambella 336, Marco Cardona (Italexit) 103, Carlo D'Ubaldo (Sinistra per Viterbo) 54 e il civico Giovanni Scuderi 29.

Ancora in provincia, quasi scontata la rielezione di Pietro Nocchi a Capranica: è avanti con il 73,39% su Maria Giuseppina Rossi (17,85) e Luca Perlorca (8,76).