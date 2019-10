Elezioni nuovo rettore dell'Unitus, la prima chiama: è giorno di voto. Tre i candidati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il primo, Gian Tommaso Scarascia Mugnozza, genetista di fama mondiale, padre fondatore, la governò dal 1981 al 1999. Anche il secondo, Marco Mancini, definito il glottologo manager, è stato più longevo (dal 1999 al 2013) quando non vigeva la regola di un mandato secco di sei anni, introdotto dalla Riforma Gelmini. Il terzo, Alessandro Ruggieri, economista, teorico dell'economia circolare, è arrivato agli sgoccioli del suo incarico cominciato nel 2013. Chi sarà il quarto magnifico a salire sulla poltrona più alta di Santa Maria in Gradi per governarla fino al 2025?Lo stabiliranno le urne, aperte dalle ore 9 alle ore 18 di oggi (prima votazione); 3 ottobre (seconda); 4 ottobre (terza). Nel caso in cui anche nella terza nessuno ottenga voti pari alla maggioranza assoluta degli aventi diritto (circa 600 unità), si terrà un turno di ballottaggio il 15 ottobre tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di consensi.Tre i cattedratici attesi al giudizio dalla platea degli elettori composta da docenti, ricercatori, dirigenti e personale tecnico-amministrativo, rappresentanti dei ricercatori nel senato accademico e degli studenti nel cda, nonché il presidente della consulta degli studenti. In ordine alfabetico: Stefano Ubertini, 45 anni, direttore del Deim (dipartimento economia, ingegneria, società e impresa) dove è docente ordinario di Macchine e Termodinamica applicata; Andrea Vannini, 58 anni, docente di Difesa forestale e ambientale, coordinatore del Laboratorio di protezione delle piante del Dibaf (dipartimento sistemi biologici, agroalimentari e forestali). Giulio Vesperini, 60 anni, docente di Diritto amministrativo al Distu (dipartimento di studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici), di cui è direttore.Sulla tempistica nessuno si sbilancia. Anche se il presidente di seggio Mauro Moresi, decano dei professori ordinari, informa che al termine del voto lo spoglio sarà immediato. Se sarà sufficiente una sola votazione, la fumata bianca a Gradi uscirà in questa stessa serata.