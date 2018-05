Elezioni, non solo Viterbo: nei 5 comuni al voto candidature in alto mare. Unica certezza Sgarbi a Sutri

di Massimo Chiaravalli

Non c’è solo Viterbo. Insieme al capoluogo il 10 giugno vanno al voto anche i comuni di Sutri, Valentano, Vallerano e Vignanello. E il caos sulle candidature a sindaco è più o meno lo stesso di quello andato in scena nella città dei papi. A sette giorni dalla presentazione delle liste, è ancora quasi tutto in alto mare.



Tra certezze (poche) e confusione (tanta), nella Tuscia prossima alle urne spicca una sola candidatura ufficiale: quella di Vittorio Sgarbi a Sutri. Punta sul “Rinascimento” il critico d’arte, appena eletto alla Camera e dopo pochi mesi dimessosi da assessore alla Regione Sicilia. «Sarà un Rinascimento politico, economico e morale», assicura. È il nome della sua lista, che sarebbe una «solida intesa con le principali forze politiche cittadine di centrodestra e centrosinistra». Di centro destra sicuramente, mentre il Pd resta nel limbo. La poltrona dell’uscente Guido Cianti dovrebbe essere contesa almeno da un altro pretendente: il consigliere uscente Luigi Di Mauro, detto Lillo.



Psicodramma in casa dem a Vignanello, sulla scia del capoluogo, dove il sindaco Vincenzo Grasselli non si ricandiderà. Al suo posto se la stanno giocando per il Pd l’ex sindaco e attuale presidente del consiglio Federico Grattarola (area Fioroni) e Tommaso Gregori, ma può avere delle possibilità pure l’assessore Enrico Gnisci (entrambi panunziani). Il centro destra starebbe invece ragionando ancora su alcuni consiglieri uscenti, sintomo di pari confusione.



Simile il film nella vicina Vallerano: neanche Maurizio Gregori tenterà il bis, quindi si è aperta la partita per la successione. In casa centro sinistra in pole c’è il vice, Aroldo Mastrogregori, sull’altra sponda invece si sta lavorando su Edoardo Giovannini, figlio dell’ex sindaco Mauro. Ma la sua candidatura è ancora tutt’altro che ufficiale.



Infine Valentano. Qui c’è il commissario prefettizio Salvatore Grillo, in carica dal 21 luglio scorso, dopo che il sindaco Francesco Pacchiarelli era stato costretto a lasciare a causa dell’ictus che aveva colpito. È la situazione più indefinita dei cinque comuni. E tra una settimana finisce la ricreazione.

Gioved├Č 3 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:32



© RIPRODUZIONE RISERVATA