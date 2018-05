Elezioni, colpo di scena: la Lega ritira la candidatura di Usai

Alessandro Usai non è più in corsa. La Lega, in accordo con il giornalista Mediaset, ha deciso di ritirare la candidatura a sindaco di Viterbo. Adesso dunque si riapre la partita per la conquista di palazzo dei Priori il prossimo 10 giugno.



Ad annunciare la decisione sono Francesco Zicchieri e Umberto Fusco, rispettivamente coordinatore regionale e della Lega, «preso atto dello stallo politico delle ultime settimane al tavolo del centrodestra». Una candidatura che nelle intenzioni avrebbe voluto unire, ma «sulla quale invece non si è raggiunta la piena convergenza». E ora? La Lega «rivendica un candidato che sia non solo espressione del partito - spiegano Fusco e Zicchieri - ma anche di tutti i cittadini che chiedono un forte cambiamento».



Il partito di Salvini è dunque pronto a presentare un nome nuovo, che sarà svelato lunedì nel corso di una conferenza stampa.

Sabato 5 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:42



