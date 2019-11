Consiglio provinciale, si va alle urne: schieramenti divisi alla meta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 15 dicembre c'è da rinnovare il consiglio provinciale. Le liste vanno consegnate entro lunedì, sul fronte centrodestra i Fratelli d'Italia hanno deciso di correre in solitaria, lista unitaria invece per Forza Italia, Lega e Fondazione. Dall'altra parte il Pd non correrà con il proprio simbolo: la lista sarà civica e si chiamerà Tuscia democratica. Resta da vedere se ci saranno anche i fioroniani. I posti disponibili sono 12. Tra i meloniani il papabile è l'uscente Gianluca Grancini, mentre tra i berlusconiani scenderebbe in campo Giulio Marini. In prima fila per il Carroccio Ombretta Perlorca e Vittorio Galati. Nella lista civica il Pd targato Panunzi dovrebbe confermare gli uscenti Maurizio Palozzi, Lina Novelli e Francesco Serra. Insieme a loro i civici puri, con Giacomo Barelli. Bisognerà vedere se tra i fioroniani confermerà la presenza Eugenio Stelliferi: indiscrezioni parlano dell'ala popolare dem in una diversa lista di cui si starebbe occupando Bengasi Battisti. Potrebbero essere della partita anche i renziani, con la lista Viva la Tuscia. Il presidente, che firma i decreti, per i prossimi due anni resterà Pietro Nocchi, a prescindere dalla maggioranza che si formerà in aula. La carica dura infatti quattro anni, mentre il consiglio viene rinnovato ogni due. Complicato il sistema di voto: i Comuni sono divisi in fasce, per numero di abitanti. Votano 749 consiglieri della Tuscia: quello di uno del capoluogo vale 612 punti, di un'amministrazione di seconda fascia 275 (quali Tarquinia, Civita Castellana, Vetralla e Montefiascone), di terza 185 (come Orte, Ronciglione, Soriano nel Cimino, Tuscania), 101 di quarta e 51 di quinta.