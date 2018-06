Elezioni, Fusco (Lega): «Siamo forti, se si va al secondo turno niente apparentamenti coi 5 Stelle»

di Massimo Chiaravalli

«Non so se vinceremo al primo turno, ma al secondo non ci saranno apparentamenti». Non c’è contratto che tenga: il senatore della Lega Umberto Fusco punta tutto sul centrodestra, tanto da azzardare un’ipotesi: «Entro 90 giorni dobbiamo far ripartire le ex terme Inps». Stasera intanto a sostegno della lista verde in salsa gialloblù arriverà il neo ministro dell’agricoltura Gian Marco Centinaio.



Fusco durante la scelta del candidato sindaco aveva fatto una battaglia sul nome del giornalista Mediaset Alessandro Usai. Solo all’ultimo ha ceduto su Giovanni Arena. «Vincere al primo turno? Personalmente – dice - non sono sicuro di nulla, però è una cosa che si paventa: c’è una buona possibilità. E poi la Lega sta andando molto forte a Viterbo, possiamo superare limiti alti. In questo può aiutarci l’arrivo del ministro Centinaio», atteso alle 20 al centro sportivo il Bullicame. «Ma non abbiamo rinunciato al tentativo di far tornare Matteo Salvini, forse domani».



La Lega va a gonfie vele, potrebbe avere un risultato sorprendente anche alle amministrative. Un peso elettorale che verrà fatto pesare su alcuni punti chiave. «Vogliamo prima di tutto riportare la sicurezza la città – spiega Fusco - poi creare posti di lavoro e far girare i soldi. Nel giro di 90 giorni dobbiamo quindi essere pronti per far ripartire le ex terme Inps. Anche lavorando di notte e giorno». Sicurezza sì, ma come? «Il sindaco ha le maggiori competenze, ma poi prefetto e forze ordine, che ringraziamo, stanno facendo lavoro capillare sul territorio. Non vogliamo immigrazione clandestina. Viterbo va riportata al suo splendore di un tempo grazie a turismo e cultura, per rilanciarla a livello economico. E sarà nostra premura farlo».



Se non arrivasse la vittoria al primo turno, non sono previsti apparentamenti. «Siamo partiti con il centro destra – conclude – e andremo al ballottaggio con il centrodestra perché c’è un accordo serio. Sono stato fino all’ultimo giorno sul nome di Usai, ma poi una volta deciso per Arena bisogna andare avanti con lui. Sono fiducioso di poter cambiare Viterbo, ci sono tutte le possibilità».

Mercoled├Č 6 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:04



