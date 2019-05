Elezioni europee: nella Tuscia viterbese la Lega oltre il dato nazionale

Ultimo aggiornamento: 10:39

Elezioni europee: nella Tuscia viterbese la Lega über alles. Con percentuali ben oltre il dato nazionale.Nel capoluogo, 12.133 voti valgono il 41,11%. Che concretizzano un balzo stratosferico rispetto al 4,1% di cinque anni fa, ma anche al 19,31% raccolto alle politiche dello scorso anno. Il dato complessivo della provincia è sulla stessa linea: 64.810 voti, pari al 41,42%, mentre nel 2014 era di appena il 2,80%.Secondo in classifica il Pd. Nel capoluogo sfiora il 20% (19,51%), ben lontano dal boom del 2014 quando il partito allora guidato da Matteo Renzi si elevò al 38,5%. Il dato totale della provincia è leggermente inferiore (18,99%).Il Movimento 5 Stelle si assesta, nel capoluogo a quota 13,99%, in provincia al 16,07%. Sono quote largamente inferiori alle Europee del 2014 (nel capoluogo 22,8%, in provincia il 24,7%).Quarto partito Fratelli d'Italia, in discreta ascesa, tanto da collezionare, nel capoluogo il 9,81%, in provincia l'8,55%. Cinque anni i sodali di Giorgia Meloni portarono in dote, nel capoluogo il 7,3%, in provincia il 6,8%Forza Italia sprofonda. Nel capoluogo sotto il 6% (5.91), nel resto della provincia al 6,35. Sono lontani i consensi del 2014: nel capoluogo pari al 18,6%, in provincia 18,55%.Il dato provinciale del resto della formazioni in campo: Europa Verde 1,99%; Europa-Italia in Comune, 1,70%; La Sinistra, 1,48%; Partito comunista, 1,03%; CasaPound-Destre unite, 0,89%; Partito animalista, 0,50%; Popolo della famiglia, 0,35%; Forza Nuova, 0.30%; Partito Pirata, 0,19%; Popolari per l'Italia, 0,18%.