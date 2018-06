Elezioni comunali a Viterbo: il Pd in caduta libera, ma il partito tace

di Carlo Maria Ponzi

Dal 20,19% delle elezioni comunali 2013, all’ 8,09% raccolto domenica scorsa. Non dimenticando che il 4 marzo, le urne per la Camera dei deputati contenevano consensi pari al 15,60%, mentre quelli per il Senato pari al 16,16%. Fedele al vecchio aforisma secondo il quale la vittoria ha tanti padri e la sconfitta è sempre orfana, il Partito democratico viterbese tace sulla negativa sequenza dei risultati elettorali che, continuando di questo passo, senza il necessario scatto di reni lo relegherà alla...