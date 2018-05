Elezioni comunali a Viterbo: i luoghi cittadini della politica simboli delle forze in campo

di Carlo Maria Ponzi

Incontri a go-go per presentare le fisionomie dei concorrenti alle elezioni del 10 giugno. I più lesti sono stati Fratelli d'Italia, che sabato scorso hanno ricevuto i cronisti, non nel quartier generale "Casa Tricolore" di via Volta, ma al Gran Caffé Schenardi di Corso Italia. Ieri, ben tre appuntamenti: alle 11, in via Casa di Santa Rosa, per ascoltare Filippo Rossi, attorniato dai componenti le due liste "Viva Viterbo" e "Area Civica"; alle 12, puntata a Bagnaia, dove Chiara Frontini ha...