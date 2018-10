Egeria volley club Nepi-Civita, parte il progetto giovani. Coach Giuliani: «Puntiamo alla salvezza»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sabato l’inizio ufficiale della stagione 2018-2019 della pallavolo. Non fa eccezione l’ Egeria Volley Club Nepi Civita, che disputerà per la terza stagione il campionato di serie C Regionale maschile.«La squadra - dice il tecnico Pierpaolo Giuliani (coadiuvato in panchina da Daniele Bernardini e dal team manager Gianmarco Latini), è profondamente cambiata e ringiovanita, rispetto a quella degli scorsi anni. Possiamo dire di aver fatto un vero e proprio cambio generazionale, basando il roster di quest’anno sulla nostra under 18, integrata da pochi atleti più esperti, persone che abbiamo scelto appositamente, oltre che per le loro capacità e qualità morali e tecniche. Ma anche per la loro capacità di fare da collante e da guida ad un gruppo, sicuramente talentuoso, ma al tempo stesso molto inesperto. L’obiettivo, è chiaramente quello di raggiungere la salvezza, anche attraverso i play out».«Il campionato che ci apprestiamo ad iniziare - dice il capitano Gianluca Girardi- sarà sicuramente complesso, avendo molti ragazzi alla prima esperienza in questo livello. Ma siamo convinti tutti che, con il lavoro quotidiano, la voglia e l‘impegno che stiamo dimostrando, riusciremo ad arrivare agli obiettivi prefissati». Confermato il main sponsor, rappresentato da Acqua Egeria, a testimonianza della bontà del progetto e del programma del sodalizio.Novità è rappresentata invece dalla nuova gestione tecnica della squadra, passata da Civita Castellana a Nepi. «Sono a Nepi da tre stagioni - continua Giuliani - e abbiamo deciso di fare un passo avanti nel nostro progetto Giovani, cogliendo l’occasione a Nepi di formare una squadra seniores, sbocco naturale per i ragazzi del settore giovanile nepesino».Si parte sabato 13 ottobre, per un derby tutto viterbese: al Palavolley di Viterbo, alle 18.30, andrà in scena l’incontro tra Volley Life ed Egeria Volley Nepi Civita, prima giornata del campionato regionale di serie C. Fanno parte di questo girone A, tra le altre, Civitavecchia, Zagarolo, Gaeta, Latina, Fiumicino, oltre a un nutrito gruppo di squadre dell’area romana. Primo appuntamento casalingo, sabato 20 ore 17.30 al palazzetto di via Tre Portoni a Nepi.La rosa Egeria Volley club: Isacco Andres Sohi, Luca Gregori, Francesco Tamborrino, Tommaso Bordoni, Edoardo Proietti, Gabriele Quaglia, Giacomo La Rossa, Mattia Sgamuffa, Lorenzo Zibella, Vittorio Palmas, Gianluca Girardi, Marco Petrilli, Alessandro Bazzaro, Luigi Giovannetti, Andrea Simmi, Marco Soldati. .