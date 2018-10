Edilizia, la crisi nei numeri della Uil: centinaia di imprese chiuse e disoccupazione alle stelle

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I numeri parlano chiaro: la crisi nel settore edile è tutt'altro che superata. A dimostrarlo sono i dati diffusi dalla Feneal-Uil: nel biennio 2009/2010 i lavoratori censiti erano 4.766 e le imprese 1.172, nel periodo 2016/2017 i primi sono calati a 2.452 e le seconde a 649, infine a giugno di quest'anno si sono ridotti rispettivamente a 1.822 e a 630. E la disoccupazione tra i lavoratori sfiora il 50%. «Senza parlare poi dell’indotto che gira intorno al settore edile del quale possiamo stimare l’omogeneità dei dati negativi. La crisi economica si è abbattuta pesantemente sulla nostra provincia con conseguenze drammatiche», è l'amaro commento del segretario Francesco Palese.«Per molti - continua la denuncia - anche il ricorso agli ammortizzatori sociali (Naspi) è oramai da tempo finito. Come sopravvivono? Si sono giustamente “riciclati”, ovvero prestano la loro attività presso aziende di altri settori merceologici, o che comunque operano nel settore edile ma con altri contratti, come metalmeccanici o dei servizi, oppure sono assunti a part time, o ancora lavorano irregolarmente».«Una cosa è vera - ragiona Palese - e cioè che costruire come prima non si può e si deve fare attenzione al territorio e all’ambiente, ma se un’opera importante come la Superstrada Orte – Viterbo - Civitavecchia che possa dare sviluppo economico all’intera provincia collegando l’Adriatico con il Tirreno per il transito delle merci, avvicinare la Tuscia all’Etruria, si dovrà fermare a Monte Romano, si metterà ancora più in crisi il territorio Viterbese, sia sul fronte dello sviluppo che sul fronte della possibilità di occupazione sia di imprese che di lavoratori locali».