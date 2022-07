E' viterbese il babbo più bello d'Italia: a Roberto Grazini la fascia "Babbo dolcezza"

Si chiama Roberto Grazini, ha 59 anni, è padre della 31enne Sheila, è di Bagnaia ed è pure il babbo più bello d'Italia. L'artigiano viterbese si è imposto infatti nella categoria “Babbo dolcezza” nel corso della 28^ edizione del concorso "Babbo più bello d'Italia 2022", sabato scorso all’Arena Arcobaleno di San Mauro Mare, sulla Riviera Romagnola.

Grazini si è aggiudicato così una delle fascie, dando battaglia agli altri babbi, cimentandosi in varie prove di abilità: qualcuno ha cantato, altri hanno ballato, c'è chi ha proposto un esercizio sportivo, chi ha dedicato poesie e chi si è cimentato in originali prove creative.

“Il Babbo più bello d’Italia” è un concorso di bellezza e simpatia ideato da Paolo Teti e riservato ai papà dai 25 ai 45 anni, con fascia “Gold” per i papà dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per i papà con più di 56 anni, più una serie di altre fasce, tra cui quella dell'artigiano viterbese. L’unico requisito per partecipare è essere papà.