E' una Viterbese esagerata: i gialloblù travolgono 4-0 l'Ascoli, domenica attesi a Marassi contro la Sampdoria.

di Marco Gobattoni

E' una Viterbese che fa la storia. La compagine gialloblù vince 4-0 ad Ascoli ed approda al terzo turno della Coppa Italia nazionale. Un successo storico per la Viterbese che domenica prossima, nel terzo turno della manifestazione, giocherà al Ferraris di Genova contro la Sampdoria. Una gara che tutta Viterbo sognava, con tantissimi tifosi gialloblù pronti a mettersi in marcia verso la Liguria.



Tornando al match vinto in casa dell'Ascoli, c'è da segnalare la totale supremezia della compagine allenata da Giovanni Lopez che ha travolto un Ascoli apparso spaesato dalla forza della Viterbese. I marchigiani giocano in serie B, ma fin dalla prime battute la squadra più forte sembra la Viterbese: Atanasov e Rinaldi alzano il muro, i giovani Damiani e Zerbin fanno vedere che possono diventare grandi e si rivede anche il miglior Vandeputte. E' il mix perfetto, completato dal ritorno di Ngissah che al 34' del primo tempo sblocca il risultato. Zerbin raddoppia al 38' e la Viterbese capisce che può fare la storia.



Nella ripresa il copione non cambia: la compagine di Lopez è padrona del campo e Vandeputte, al 28' e al 40' della ripresa fissa il punteggio sul clamoroso 0-4. La Viterbese sogna: una notte da leoni e un premio bellissimo come la trasferta in casa della Samp.



ASCOLI (3-5-2): Lanni; Padella, Brosco, Mengoni; Kupisz, Addae, Buzzegoli, Cavion, Mignanelli; Ganz, Beretta.

All.Vivarini.

VITERBESE (4-3-2-1): Forte; De Giorgi, Rinaldi, Atanasov, De Vito; Cenciarelli, Damiani, Palermo; Vandeputte, Zerbin; Ngissah. All.Lopez.

Reti: 34′ p.t. Ngissah, 38′ p.t. Zerbin, 28′ st Vandeputte, 40′ st Vandeputte.

Arbitro: Luca Massimi di Termoli.

Assistenti: Giuseppe Macaddino di Pesaro e Vittorio Di Gioia di Nola.



Sabato 4 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:20



