Venerdì 24 Novembre 2023, 05:20

E’ in ritardo per andare a prendere il figlio a scuola, lo fermano i carabinieri e inveisce contro di loro: condannato. E’ finita con una sentenza di condanna a 4 mesi di carcere (pena sospesa) la storia di un quarantenne viterbese che a maggio del 2019 creò il panico per un posto di blocco.

L’uomo, intorno all’ora di pranzo, stava andando a prendere il figlio a scuola a Bomarzo ma mentre percorreva la strada si è imbattuto nell’alt dei carabinieri. L’imputato avrebbe iniziato a urlare contro i militari, urlando di lasciarlo andare. Durante la discussione li avrebbe insultati e minacciati, fino a che i carabinieri hanno deciso di portarlo in caserma per accertamenti. Qui si sarebbe rifiutato di effettuare l’alcol test e per lui è scattata la denuncia. Ieri prima della sentenza ha chiesto di parlare e raccontare la sua versione.

«Stavo passando un brutto momento - ha spiegato al giudice Ilaria Inghilleri - la separazione con mia moglie era complessa e sapevo che se fossi arrivato in ritardo a prendere mio figlio lo avrebbe usato contro di me. Ho provato a dirlo ai carabinieri, ma non sentivano ragioni e mi sono agitato. Chiedo scusa per questo, ma l’ho fatto solo perché ero in ritardo per mio figlio, che rappresenta la cosa più importante. Loro mi dissero che non ci sarei arrivato a prenderlo e io ho perso le staffe. Ricordo di avergli anche detto che potevano accompagnarmi fino alla sua scuola a Bomarzo poi mi sarei sottoposto a qualsiasi perquisizione o esame, ma non mi hanno ascoltato».