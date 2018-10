E' morto Gianfranco Faperdue, storico corrispondente dell'Ansa

E’ morto Gianfranco Faperdue. Il giornalista viterbese si è spento oggi pomeriggio alle 18 all’ospedale di Belcolle.



Faperdue aveva 80 anni, nella città dei Papi era il decano della categoria. Ha lavorato nell’ufficio stampa di palazzo dei Priori ed è stato storico corrispondente dell’Ansa da Viterbo per moltissimo tempo, fino ai primi anni 2000.



In questa veste ha raccontato con puntualità tutti i fatti di cronaca della città. Era fratello di Giovanni, storico, ex presidente dell'associazione Il Bullicame. I funerali saranno celebrati martedì alle 15,30 nella chiesa del Sacro Cuore, al Pilastro.