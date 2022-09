E' morto Angelo Salcini, presidente di Italcaccia

«È venuto a mancare Angelo Salcini, presidente provinciale di Italcaccia». A ricordarlo è Alberto Scarito, presidente dell'Atc Vt2.

«Alla famiglia Salcini in questo momento di dolore - dice Scarito - giungano le più sincere e sentite condoglianze per la scomparsa di Angelo, la cui perdita è un motivo di profonda tristezza per tutto il territorio della nostra provincia. Angelo ha ricoperto incarichi all'interno degli Ambiti territoriali di caccia, interpretando sempre con generosità e rispetto il ruolo affidatogli. È stato un amico cacciatore con una grande passione per l’ambiente».

Salcini era stato anche candidato alle ultime elezioni amministrative a sostegno della candidata a sindaco Laura Allegrini. I funeralisi svolgeranno domani, giovedì 22 settembre, alle 15 nella chiesa delle Farine.